Новости0

Депутат Федоров украинской пословицей описал отношения США и Евросоюза

Депутат Федоров украинской пословицей описал отношения США и Евросоюза
Народные Новости / Руслан Тимербаев / ПМЭФ-2022

Американцам выгодно падение Евросоюза, к чему они постоянно стремятся. Об этом в беседе с «Народными Новостями», входящими в Медиагруппу «Патриот», заявил депутат Государственной думы РФ, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Как отметил Федоров в ходе беседы на ПМЭФ-2022, во время проведения новой санкционной политики в отношении России у Европы была задача сломать страну и за счет этого компенсировать потери.

«У них это не получилось, европейцы проиграли. Но то, что все это заставили делать США — очевидно. Ведь Соединенные Штаты заставляют страны ЕС быть своими вассалами и терпеть все. Есть пословица: “У холопов чубы трещат”. Это правда. Это устоявшаяся система отношений Европы и США», — объяснил депутат Госдумы.

White House/via Globallookpress.com
White House/via Globallookpress.com

Он подчеркнул, что американцам также выгодно падение Евросоюза, так как главным конкурентом доллара является евро.

«Падение ЕС укрепит американскую валюту. США использует такую стратегию. Поэтому на сегодняшний день в Европе нет сильных лидеров. Американское правительство считает, что все европейские лидеры должны быть их подчиненными», — рассказал Федоров.

В этой связи США создали процесс, при котором в Европе кроме проамериканских лидеров некого выбирать.

«Была проамериканская Меркель, тал проамериканский Шольц», — констатировал депутат Госдумы.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что глава «Роснефти» Сечин сравнил санкции Евросоюза в адрес России с «энергетическим самоубийством».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.