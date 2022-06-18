Депутат Федоров украинской пословицей описал отношения США и Евросоюза

«У них это не получилось, европейцы проиграли. Но то, что все это заставили делать США — очевидно. Ведь Соединенные Штаты заставляют страны ЕС быть своими вассалами и терпеть все. Есть пословица: “У холопов чубы трещат”. Это правда. Это устоявшаяся система отношений Европы и США», — объяснил депутат Госдумы.