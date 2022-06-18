Депутат Федоров украинской пословицей описал отношения США и Евросоюза

Американцам выгодно падение Евросоюза, к чему они постоянно стремятся. Об этом в беседе с «Народными Новостями», входящими в Медиагруппу «Патриот», заявил депутат Государственной думы РФ, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.
Как отметил Федоров в ходе беседы на ПМЭФ-2022, во время проведения новой санкционной политики в отношении России у Европы была задача сломать страну и за счет этого компенсировать потери.
«У них это не получилось, европейцы проиграли. Но то, что все это заставили делать США — очевидно. Ведь Соединенные Штаты заставляют страны ЕС быть своими вассалами и терпеть все. Есть пословица: “У холопов чубы трещат”. Это правда. Это устоявшаяся система отношений Европы и США», — объяснил депутат Госдумы.
Он подчеркнул, что американцам также выгодно падение Евросоюза, так как главным конкурентом доллара является евро.
«Падение ЕС укрепит американскую валюту. США использует такую стратегию. Поэтому на сегодняшний день в Европе нет сильных лидеров. Американское правительство считает, что все европейские лидеры должны быть их подчиненными», — рассказал Федоров.
В этой связи США создали процесс, при котором в Европе кроме проамериканских лидеров некого выбирать.
«Была проамериканская Меркель, тал проамериканский Шольц», — констатировал депутат Госдумы.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что глава «Роснефти» Сечин сравнил санкции Евросоюза в адрес России с «энергетическим самоубийством».