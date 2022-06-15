Депутат Федоров: Россия может исключить страны Балтии из НАТО

Потенциальное решение России отозвать признание независимости Литвы, Латвии и Эстонии заставит Североатлантический альянс исключить эти страны из блока. Об этом сообщил во время беседы с радио Sputnik депутат Государственной думы Евгений Федоров.
Политик отметил, что отзыв Россией решения о признании независимости стран Балтии создаст правовое основание, которое заставит НАТО вернуться к границам 1997 года. В уставе Альянса есть пункт шесть, по которому спорные территории не могут быть частью блока. Как только страны Балтии будут признаны спорными, это станет причиной для их исключения из НАТО.
Депутат объяснил, что в таком случае произойдет ситуация, когда принятие этих стран в блок случилось при нарушении принципа спорных территорий. Однако сведения об этом открылись лишь сейчас.