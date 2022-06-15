Депутат Федоров: Россия может исключить страны Балтии из НАТО

Политик отметил, что отзыв Россией решения о признании независимости стран Балтии создаст правовое основание, которое заставит НАТО вернуться к границам 1997 года. В уставе Альянса есть пункт шесть, по которому спорные территории не могут быть частью блока. Как только страны Балтии будут признаны спорными, это станет причиной для их исключения из НАТО.