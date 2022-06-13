Депутат Федоров осудил жестокость французской полиции по отношению к мирным гражданам

«На самом деле у колониальных держав не двойные стандарты. Они просто считают славян людьми второго сорта. Поэтому это тут ничего удивительного нет. Удивительно, что у нас есть восприятие Запада людей, которые относятся к нам как к равным. Это большая ошибка и заблуждение. <…> Если в Париже можно убивать людей, то это не будет считаться нарушением прав, потому что это права государства. Если в России произойдет арест или задержание — это будет считаться нарушением прав», — разъяснил Федоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня».