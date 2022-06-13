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Депутат Федоров осудил жестокость французской полиции по отношению к мирным гражданам

Депутат Федоров осудил жестокость французской полиции по отношению к мирным гражданам
pexels.com

Заявления о якобы полицейском произволе в РФ — это следствие дегуманизации России на Западе. Европейцы не воспринимают россиян как равных, считает депутат Госдумы Евгений Федоров.

В последнее время во Франции участились случаи массовых столкновений полиции с населением. Например, на финале Лиги Чемпионов, перенесенном из Петербурга в Париж, полицейские разогнали толпу болельщиков, используя слезоточивый газ. Аналогичный случай произошел и 4 июня.

«На самом деле у колониальных держав не двойные стандарты. Они просто считают славян людьми второго сорта. Поэтому это тут ничего удивительного нет. Удивительно, что у нас есть восприятие Запада людей, которые относятся к нам как к равным. Это большая ошибка и заблуждение. <…> Если в Париже можно убивать людей, то это не будет считаться нарушением прав, потому что это права государства. Если в России произойдет арест или задержание — это будет считаться нарушением прав», — разъяснил Федоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Колониальные страны исходят из того, что формируют правила. Для России они одни, для Берлина или Парижа — другие, резюмировал Евгений Федоров.

полиция Федоров Франция
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