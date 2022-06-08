Депутат Федоров назвал незаконным постановление Госсовета СCСР о независимости Литвы

Постановление Госсовета СCСР о признании независимости Литвы, подписанное в 1991 году, является незаконным. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму.
Инициатива предполагает отмену постановления советского органа государственного управления. По словам депутата Евгения Федорова, оно было принято с нарушением требований ряда статей Конституции СCСР.
«Также был нарушен Закон СCСР от 03.04.1990 № 1409-1 “О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР”, т.к. в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза СCР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов», — следует из записки.
Литва была первой республикой, объявившей о выходе из состава Советского Союза. Это произошло 11 марта 1990 года.