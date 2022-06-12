Депутат Европарламента Сикорский заявил о намерении Запада «подарить» Украине ядерные боеголовки

Президент РФ Владимир Путин в обращении к нации заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины.

О намерении Запада «подарить» боеголовки Украине польский политик сообщил в эфире «Эспрессо». Сикорский подчеркнул, что Киеву необходима такая помощь, и Запад сможет ее предоставить.

Запад может направить Киеву ядерные боеголовки для противостояния с ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал польский депутат Европарламента Радослав Сикорский.