Депутат Европарламента Бек: Брюссель не обнаружил доказательств «спонсирования терроризма» РФ

Европейский парламент не нашел доказательств того, что России «спонсирует терроризм». Об этом заявил депутат от Германии Гуннар Бек.
Политик отметил, что решение властей Латвии объявить РФ «спонсором терроризма» не подкреплено весомыми фактами. Кроме того, такой шаг не имеет юридической силы.
«Спонсирование терроризма государством предполагает организованную поддержку политически мотивированного насилия со стороны правительства одного государства по отношению к другой стране вне контекста войны между ними», – сказал депутат.
Европарламент не обладает информацией о том, что Москва принимала участие в подобных действиях, добавил Бек.
Телеканал «Царьград» ранее информировал, что канцлер Германии Олаф Шольц высказался об инициативе по запрету выдачи шенгенских виз жителям России. По его словам, такое сложно представить.