Депутат «Единой России» Саблин анонсировал открытие 13 центров гумпомощи в разных городах ДНР

Партия «Единая Россия» откроет 13 гуманитарных центров в разных городах Донецкой Народной Республики. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин, координирующий гуманитарную миссию партии на территории республики.
Точки гуманитарной помощи планируют разместить в Горловке, Макеевке, Ясиноватой и Донецке. В первую очередь снабжать товарами первой необходимости будут те районы, которые больше остальных страдают от преступной деятельности ВСУ.
Контролировать работу центров будет заместитель председателя Народного совета ДНР Сергей Прокопенко.
Ранее сообщалось, что после взятия Лисичанска союзные войска отправятся в Донецк для ускорения спецоперации. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.