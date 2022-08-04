Депутат Драпеко жестко ответила Макаревичу после жалоб на отмену концертов

Лидеру «Машины времени» Андрею Макаревичу лучше не возвращаться в Россию после его слов о Родине. Музыкант также слукавил, жалуясь на отмены концертов в РФ, подчеркнула первый зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко, передает портал «Абзац».
По словам Драпеко, в России нет официального запрета на выступления музыкантов, которые высказались против спецоперации на Украине.
«Официально никаких запрещений выступать артистам у нас нет. Возможно, продюсеры, которые организовывают концерты, просто перестраховываются и не хотят иметь дело с артистами, которые выступают против спецоперации. Хотя бы потому, что будут возмущены зрители их появлением, могут быть какие-то эксцессы на концертах», — пояснила она.
Депутат добавила, что Макаревичу не смогут простить слова о Родине и россиянах, поэтому ему лучше не возвращаться в РФ.