Депутат Драпеко жестко ответила Макаревичу после жалоб на отмену концертов

«Официально никаких запрещений выступать артистам у нас нет. Возможно, продюсеры, которые организовывают концерты, просто перестраховываются и не хотят иметь дело с артистами, которые выступают против спецоперации. Хотя бы потому, что будут возмущены зрители их появлением, могут быть какие-то эксцессы на концертах», — пояснила она.