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Депутат Драпеко жестко ответила Макаревичу после жалоб на отмену концертов

Депутат Драпеко жестко ответила Макаревичу после жалоб на отмену концертов
Агентство «Москва» / Сергей Киселев

Лидеру «Машины времени» Андрею Макаревичу лучше не возвращаться в Россию после его слов о Родине. Музыкант также слукавил, жалуясь на отмены концертов в РФ, подчеркнула первый зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко, передает портал «Абзац».

По словам Драпеко, в России нет официального запрета на выступления музыкантов, которые высказались против спецоперации на Украине.

«Официально никаких запрещений выступать артистам у нас нет. Возможно, продюсеры, которые организовывают концерты, просто перестраховываются и не хотят иметь дело с артистами, которые выступают против спецоперации. Хотя бы потому, что будут возмущены зрители их появлением, могут быть какие-то эксцессы на концертах», — пояснила она.

Депутат добавила, что Макаревичу не смогут простить слова о Родине и россиянах, поэтому ему лучше не возвращаться в РФ.

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