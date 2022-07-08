Депутат Драпеко выступила против постановки спектакля «А зори здесь тихие» Богомоловым

Актриса и депутат Государственной думы Елена Драпеко высказалась против желания режиссера Константина Богомолова поставить спектакль «А зори здесь тихие» по мотивам повести Бориса Васильева.
В новом театральном сезоне Богомолов объявил о намерении поставить спектакли по одноименным фильмам «Летят журавли» и «А зори здесь тихие». Драпеко, которая в 1972 году исполнила одну из ведущих ролей в фильме про пятерых девушек, выступила против решения скандального режиссера.
«Очень опасно доверять режиссеру Богомолову такую замечательную работу — “А зори здесь тихие”. Он прочитает ее шиворот-навыворот, и из хорошего произведения получится какая-нибудь гадость. От него можно ожидать чего угодно, поэтому, честно говоря, опасаюсь. Я бы не одобрила его постановку», — сказала депутат в беседе с «Абзацем».
Ранее Богомолов рассказал о доходах Театра на Малой Бронной, художественным руководителем которого он является. Так, за месяц доход учреждения составил 36 млн рублей.