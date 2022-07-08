Депутат Драпеко выступила против постановки спектакля «А зори здесь тихие» Богомоловым

«Очень опасно доверять режиссеру Богомолову такую замечательную работу — “А зори здесь тихие”. Он прочитает ее шиворот-навыворот, и из хорошего произведения получится какая-нибудь гадость. От него можно ожидать чего угодно, поэтому, честно говоря, опасаюсь. Я бы не одобрила его постановку», — сказала депутат в беседе с «Абзацем».