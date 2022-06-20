Депутат Драпеко рассказала о разочаровании первым спектаклем Хаматовой в рижском театре

Уехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова могла бы играть в пьесах по русской классике, продвигая отечественную культуру, но избрала другой путь, заявила депутат Госдумы России Елена Драпеко, передает портал «Абзац».
По словам парламентария, у актрисы был выбор. Она могла не присоединяться к русофобской труппе, чтобы поливать грязью Россию, однако выбрала именно такую роль. Именно поэтому ее первый спектакль в рижском театре разочаровывает.
«Жаль, что она приняла участие в спектакле, который порочит ее Родину, ее страну и ее историю. Я, честно говоря, думала, что, начиная свою творческую жизнь в Риге, в Латвии на сцене нового театра, она будет играть русскую классику, рассказывать о ценностях, которые испокон веков в России пропагандировались, а она вместе с режиссером занялась обличением своей страны», — сказала Драпеко.
Ранее журналист Михаил Шахназаров лаконично описал «внезапную» тоску по родине Чулпан Хаматовой. По его мнению, дело в том, что у актрисы просто заканчиваются средства.