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Депутат Дмитрий Певцов призвал контролировать искусство и кино в России

Депутат Дмитрий Певцов призвал контролировать искусство и кино в России
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов стал членом недавно созданной группы по расследованию антироссийских действий. Он тут же принялся за работу и призвал установить контроль над сферой искусства и кино в стране.

«Все то, что выходит на большие экраны, сцены, выставочные залы, должно быть под контролем государства — это очевидно. Иначе мы будем разрушать сами себя», — заявил Певцов «Парламентской газете».

Он считает, что факторы, разрушающие государство, нужно давить изнутри как клопов. Депутат отметил, что многие из таких «клопов» сидят в культуре и искусстве. Особенно в больших городах.

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RusNewsToday24
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