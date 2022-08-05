Депутат Дмитрий Певцов призвал контролировать искусство и кино в России

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов стал членом недавно созданной группы по расследованию антироссийских действий. Он тут же принялся за работу и призвал установить контроль над сферой искусства и кино в стране.
«Все то, что выходит на большие экраны, сцены, выставочные залы, должно быть под контролем государства — это очевидно. Иначе мы будем разрушать сами себя», — заявил Певцов «Парламентской газете».
Он считает, что факторы, разрушающие государство, нужно давить изнутри как клопов. Депутат отметил, что многие из таких «клопов» сидят в культуре и искусстве. Особенно в больших городах.