Евросоюз, вводивший антироссийские санкции, потерпел неудачу, ведь о коллапсе экономики РФ «не может быть и речь». Об этом заявил депутат бундестага Евгений Шмидт.
Государственный бюджет России даже завершил первое полугодие со значительным профицитом, отметил он. Нельзя говорить и о политической изоляции, которая в действительности применима лишь к западным странам.
«Между тем, для всех очевидно, что ЕС потерпел неудачу со своими “санкциями” в отношении России. Так называемые санкции довольно неприятны для России, но о коллапсе российской экономики не может быть и речи», — отметил Шмидт.
При этом Германия отчетливо ощущает эффект бумеранга от санкций, добавил депутат. Страна пребывает в энергетическом кризисе, которые приведет к краху экономики, если власти продолжат проводить бездумную политику. Аналогичного мнения придерживаются и журналисты немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten, пишет телеканал «360».