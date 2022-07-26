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Депутат бундестага Котре призвал немедленно запустить «Северный поток — 2»

Депутат бундестага Котре призвал немедленно запустить «Северный поток — 2»
Jens Büttner/ZB/Globallookpress

Трубопровод «Северный поток — 2» следует принять в эксплуатацию вне зависимости от внешних обстоятельств. Об этом ТАСС заявил представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре.

«”Северный поток — 2″ нужно быстро принять в эксплуатацию, также следует возобновить переговоры по решению конфликта [на Украине]», — считает политик.

Такого же мнения придерживаются и жители европейских стран, передает телеканал «360». В социальной сети Twitter появилось множество комментариев, в которых люди опасаются остаться без тепла и света будущей зимой и призывают своих лидеров к рациональному решению по данной проблеме.

бундестаг российский газ Северный поток — 2 штеффен котре
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