Депутат бундестага Котре призвал немедленно запустить «Северный поток — 2»

Трубопровод «Северный поток — 2» следует принять в эксплуатацию вне зависимости от внешних обстоятельств. Об этом ТАСС заявил представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре.
«”Северный поток — 2″ нужно быстро принять в эксплуатацию, также следует возобновить переговоры по решению конфликта [на Украине]», — считает политик.
Такого же мнения придерживаются и жители европейских стран, передает телеканал «360». В социальной сети Twitter появилось множество комментариев, в которых люди опасаются остаться без тепла и света будущей зимой и призывают своих лидеров к рациональному решению по данной проблеме.