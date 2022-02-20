Депутат бундестага Эрнст призвал остановить «СП-2» без введения санкций

Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата, представитель Левой партии Клаус Эрнст считает, что газопровод «Северный поток-2» нужно остановить не пользуясь санкционным давлением.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в Берлине рассматривают любые варианты ответа при агрессии России против Украины, в том числе в контексте газопровода.

«После этого высказывания становится понятно, что Бербок учитывает интересы США, а не Федеративной Республики», — отметил депутат Эрнст в интервью ТАСС.

По мнению немецкого парламентария, вероятно Бербок хочет остановить и импорт газа, поступающий по другим трубопроводам. Клаус Эрнст напомнил, что США объявили о введении санкций еще до обострения ситуации на Украине, однако при этом продолжают покупать нефть из России.

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