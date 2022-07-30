Депутат бундестага Эрнст допустил запуск «Северного потока — 2»

Глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага Клаус Эрнст заявил, что в случае необходимости и нехватки газа в ФРГ можно будет приступить к эксплуатации газопровода «Северный поток — 2».
«Если не будет других возможностей, неважно, по каким причинам, и если в конце концов обеспечения газом можно будет добиться лишь при помощи “Северного потока-2”, то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию», — заявил Клаус Эрнст.
По его мнению, вопрос обеспечения газом жителей и предприятий ФРГ можно вынести за скобки украинского конфликта. Депутат указал, что необходимо использовать все способы получения газа, и именно на этом должен сконцентрироваться бундестаг.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.