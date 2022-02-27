Депутат Бессараб рассказал о доплатах для военных пенсионеров в марте

Индексация выплат военным пенсионерам на 8,6 процента коснется также платежей, которые были проведены за январь и февраль 2022 года. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому на 8,6% проиндексируется размер пенсии военным пенсионерам. Средняя сумма выплаты увеличится примерно на 2,8 тыс. — до 33,3 тыс. рублей в месяц. Всего нововведения коснутся около 2,6 млн человек. Из российского бюджета намерены выделить 63 млрд рублей в 2022 году.

«Мы помним, что к 1 января инфляция составила 8,4%. Поэтому, по поручению президента, уже с 1 января будут увеличены выплаты, то есть люди их получат и за январь, и за февраль уже увеличенные с учетом 8,6% прироста», — сказала Бессараб в беседе с URA.RU.

Она добавила, что это индексация стала внеочередной, так как у военных пенсии повышались в октябре 2021 года. Тогда выплаты индексировали на четыре процента. Теперь добавили еще 8,6 процента. Итого пенсия поднялась более чем на 12% с опережением инфляции, констатировала парламентарий.

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