Депутат Бессараб: индексация пенсий и МРОТ пройдет в автоматическом режиме

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Дополнительная индексация МРОТ, социальных выплат и пенсий будет произведена автоматически. Об этом заявила член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей анонсировал скорое принятие решения по индексации пособий, пенсий и зарплат бюджетников. В комментарии для издания «Москва 24» Бессараб отметила, что выплаты могут быть проиндексированы на 9%.
«Обсуждается в размере от 8% до 10%. Предположительно, это будет 9%», – отметила депутат.
Индексация будет производиться проактивно «в автоматическом режиме». Бессараб подчеркнула, что Пенсионный фонд РФ в настоящее время обладает цифровыми возможностями, которые позволяют ему не собирать заявления дополнительно.