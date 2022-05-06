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    Депутат Бессараб: индексация пенсий и МРОТ пройдет в автоматическом режиме

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Депутат Бессараб: индексация пенсий и МРОТ пройдет в автоматическом режиме

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    Федеральное агентство новостей

    Дополнительная индексация МРОТ, социальных выплат и пенсий будет произведена автоматически. Об этом заявила член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

    Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей анонсировал скорое принятие решения по индексации пособий, пенсий и зарплат бюджетников. В комментарии для издания «Москва 24» Бессараб отметила, что выплаты могут быть проиндексированы на 9%.

    «Обсуждается в размере от 8% до 10%. Предположительно, это будет 9%», – отметила депутат.

    Индексация будет производиться проактивно «в автоматическом режиме». Бессараб подчеркнула, что Пенсионный фонд РФ в настоящее время обладает цифровыми возможностями, которые позволяют ему не собирать заявления дополнительно.

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