Депутат Бессараб: индексация пенсий и МРОТ пройдет в автоматическом режиме

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей анонсировал скорое принятие решения по индексации пособий, пенсий и зарплат бюджетников. В комментарии для издания «Москва 24» Бессараб отметила, что выплаты могут быть проиндексированы на 9%.