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Депутат Белик: Украина превратилась в военный полигон для испытаний оружия США

Депутат Белик: Украина превратилась в военный полигон для испытаний оружия США
globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya/Russian Look

На данный момент Украина выступает в качестве испытательного военного полигона для оружия США.

Такое мнение высказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он отметил, что американское вооружение намеренно испытывается рядом с границами России. Таким образом США пытается прощупать боеспособность российской армии.

Депутат подчеркнул, что бойцы ВС РФ сейчас защищают не только освобожденные территории от украинских националистов, но и города России от западного современного оружия.

«Мы получаем бесценные уроки и опыт, который нельзя получить ни в одной военной академии», — подытожил Белик.

Напомним, в интервью Telegraph представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий признался, что Украина консультируется с США перед нанесением ударов из американских РСЗО HIMARS.

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