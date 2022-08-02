Депутат Белик: Украина превратилась в военный полигон для испытаний оружия США

На данный момент Украина выступает в качестве испытательного военного полигона для оружия США.
Такое мнение высказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он отметил, что американское вооружение намеренно испытывается рядом с границами России. Таким образом США пытается прощупать боеспособность российской армии.
Депутат подчеркнул, что бойцы ВС РФ сейчас защищают не только освобожденные территории от украинских националистов, но и города России от западного современного оружия.
«Мы получаем бесценные уроки и опыт, который нельзя получить ни в одной военной академии», — подытожил Белик.
Напомним, в интервью Telegraph представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий признался, что Украина консультируется с США перед нанесением ударов из американских РСЗО HIMARS.