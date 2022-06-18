Депутат Белик: у Киева «кишка тонка» взять Севастополь

Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что у Киева «кишка тонка» взять Севастополь, сообщает РИА Новости.
Накануне представитель Владимира Зеленского Тамила Ташева сообщила о возможности вернуть Крым. Депутат Госдумы Дмитрий Белик отметил, что у Украины не хватит сил взять Севастополь.
«Кишка у них тонка взять Севастополь ни в военном плане, ни в идеологическом. Это город-герой, пример стойкости не только солдат и матросов, но и всех жителей региона. Так что киевский режим делает замах на рубль, а силенок, как говорится, на копейку», — отметил политик.
По словам Белика, Киеву не поможет даже вооружение, разведка и советы НАТО.
«Впрочем, я уверен, что осады Севастополя никакой и не будет. Мы способны остановить противника на самых дальних подступах к полуострову, а потом гнать его так, чтобы пятки горели», — подытожил депутат.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.