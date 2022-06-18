Депутат Белик: у Киева «кишка тонка» взять Севастополь

«Кишка у них тонка взять Севастополь ни в военном плане, ни в идеологическом. Это город-герой, пример стойкости не только солдат и матросов, но и всех жителей региона. Так что киевский режим делает замах на рубль, а силенок, как говорится, на копейку», — отметил политик.