Депутат Бабаков посоветовал извлекать выгоду из прекращения поставок газа в ЕС

Европа в результате диверсий на «Северных потоках» практически лишилась импорта российского газа. России необходимо воспользоваться сложившейся ситуацией с высвободившимися объемами ресурса и начать созидательный процесс внутри страны, считает вице-спикер Государственной думы Александр Бабаков.
По мнению депутата, происходящее в Европе и мире является несказанным подарком. Рост цен на энергоресурсы стал результатом просчета, который допустили западные специалисты, пояснил он. При этом остается возможность экспортировать газ из России по неповрежденной ветке «Северного потока», пишет ИА SM-News.
Парламентарий высоко оценил слова президента России Владимира Путина, который дал четкий прогноз ситуации в ЕС, заявив, что сегодня Европы фактически нет. В этой связи он отметил, что среди региональных специалистов, занятых в энергетической сфере, наметилось понимание этого.
Вице-премьер России Александр Новак считает, что ЧП на «Северных потоках» подорвало энергетическую безопасность Европы. Тот, кто совершил диверсию, вверг регион в бедность, цитирует политика «ФедералПресс».