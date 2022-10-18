Депутат Бабаков посоветовал извлекать выгоду из прекращения поставок газа в ЕС

По мнению депутата, происходящее в Европе и мире является несказанным подарком. Рост цен на энергоресурсы стал результатом просчета, который допустили западные специалисты, пояснил он. При этом остается возможность экспортировать газ из России по неповрежденной ветке «Северного потока», пишет ИА SM-News.