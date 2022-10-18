Новости0

Депутат Бабаков посоветовал извлекать выгоду из прекращения поставок газа в ЕС

Sabah: Евросоюзу придется принять любые энергетические условия России
Федеральное агентство новостей

Европа в результате диверсий на «Северных потоках» практически лишилась импорта российского газа. России необходимо воспользоваться сложившейся ситуацией с высвободившимися объемами ресурса и начать созидательный процесс внутри страны, считает вице-спикер Государственной думы Александр Бабаков.

По мнению депутата, происходящее в Европе и мире является несказанным подарком. Рост цен на энергоресурсы стал результатом просчета, который допустили западные специалисты, пояснил он. При этом остается возможность экспортировать газ из России по неповрежденной ветке «Северного потока», пишет ИА SM-News.

Парламентарий высоко оценил слова президента России Владимира Путина, который дал четкий прогноз ситуации в ЕС, заявив, что сегодня Европы фактически нет. В этой связи он отметил, что среди региональных специалистов, занятых в энергетической сфере, наметилось понимание этого.

Вице-премьер России Александр Новак считает, что ЧП на «Северных потоках» подорвало энергетическую безопасность Европы. Тот, кто совершил диверсию, вверг регион в бедность, цитирует политика «ФедералПресс».

Александр Бабаков северный поток энергокризис
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.