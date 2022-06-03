Депутат Арефьев предложил перенести День города в Салехарде на субботу

Празднование Дня города в Салехарде могут перенести со второго воскресенья на вторую субботу сентября. Соответствующее предложение выдвинул местный депутат Роман Арефьев.
Городской парламентарий на публичных слушаниях предложил внести изменения в Устав Салехарда, сообщает сайт «Красный север». Арефьев отметил, что постоянно получает обращения от горожан, заявляющих, что праздничный концерт и салют в 23:00 нарушают режим тишины и мешают отдыхать перед началом рабочей недели.
Депутат напомнил, что большинству горожан в понедельник приходится рано вставать, чтобы отводить детей в детсад или школу, либо идти на работу. По этим же причинам многие не могут принять участие в развлекательной программе в воскресенье вечером. В пресс-службе городской администрации отметили, что для переноса праздника поправки должны получить поддержку на заседании гордумы.