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Депутат Арефьев предложил перенести День города в Салехарде на субботу

Депутат Арефьев предложил перенести День города в Салехарде на субботу
Федеральное агенство новостей

Празднование Дня города в Салехарде могут перенести со второго воскресенья на вторую субботу сентября. Соответствующее предложение выдвинул местный депутат Роман Арефьев.

Городской парламентарий на публичных слушаниях предложил внести изменения в Устав Салехарда, сообщает сайт «Красный север». Арефьев отметил, что постоянно получает обращения от горожан, заявляющих, что праздничный концерт и салют в 23:00 нарушают режим тишины и мешают отдыхать перед началом рабочей недели.

Депутат напомнил, что большинству горожан в понедельник приходится рано вставать, чтобы отводить детей в детсад или школу, либо идти на работу. По этим же причинам многие не могут принять участие в развлекательной программе в воскресенье вечером. В пресс-службе городской администрации отметили, что для переноса праздника поправки должны получить поддержку на заседании гордумы.

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