Депутат Антон Горелкин рассказал, при каком условии в России могут разблокировать Instagram*

Заместитель главы Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил СМИ, при каких условиях в России могут снять блокировки с социальной сети Instagram*. Для этого, по его словам, нужно выполнить два требования.





«Instagram может быть разблокирован при выполнении двух базовых условий. Во-первых, компания Meta должна перестать заниматься экстремистской деятельностью и дискриминацией. Во-вторых, мы ждём от её руководства извинений перед нашей страной за легализацию призывов убивать российских граждан», — сказал он.

«Причем не нужно будет преклонять колено или каким-то другим специфическим образом извиняться, как это принято сегодня в западной культуре. Достаточно официальных извинений и признать свою ошибку», — уточнил парламентарий.

Помимо этого, депутат рассказал, что будет с YouTube в России. По его словам, пока что блокировка сервиса не обсуждается, хотя действия платформы уже заслуживают такой реакции со стороны государства. Об этом Горелкин рассказал в беседе с Telegram-каналом «Диалог».

«Всё, что сегодня делает [данная] платформа, уже заслуживает блокировки по российским законам, поскольку она участвует в информационной войне против наших граждан. Но, по моим данным, блокировка YouTube пока не планируется», — сказал он.

Парламентарий заявил, что YouTube блокирует альтернативные точки зрения, распространяет фейки и пропагандирует русофобию. Однако на платформе есть много образовательного контента, который интересен россиянам.

При этом Горелкин полностью не исключил блокировку YouTube. По его мнению, хостинг можно будет заблокировать, если в России появится мощный отечественный конкурент.

Instagram* — социальная сеть признана экстремистской организацией в России, её деятельность запрещена.