Дептранс Москвы предупредил горожан о закрытии ряда станций метро из-за концерта группы «Руки вверх»

Концерт музыкальной группы «Руки вверх» на стадионе «Лужники» может стать причиной временного закрытия ряда станций метрополитена в Москве, сообщил столичный Дептранс.
Полиция может потребовать ограничить работу «Воробьевых Гор», «Спортивной», «Фрунзенской», «Парка Культуры» и МЦК «Лужники». Станции могут закрыть на вход и выход в случае большого скопления людей.
«Билеты на обратную поездку в метро лучше купить заранее. Это поможет сэкономить время в пути», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Юбилейный концерт группы «Руки вверх» начнется в 19:00 часов по местному времени. Коллектив во главе с солистом Сергеем Жуковым исполнит лучшие песни за 25-летнее существование группы.