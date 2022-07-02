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Дептранс Москвы предупредил горожан о закрытии ряда станций метро из-за концерта группы «Руки вверх»

Дептранс Москвы предупредил горожан о закрытии ряда станций метро из-за концерта группы «Руки вверх»
Агентство «Москва» / Сергей Киселев

Концерт музыкальной группы «Руки вверх» на стадионе «Лужники» может стать причиной временного закрытия ряда станций метрополитена в Москве, сообщил столичный Дептранс.

Полиция может потребовать ограничить работу «Воробьевых Гор», «Спортивной», «Фрунзенской», «Парка Культуры» и МЦК «Лужники». Станции могут закрыть на вход и выход в случае большого скопления людей.

«Билеты на обратную поездку в метро лучше купить заранее. Это поможет сэкономить время в пути», — сообщается в Telegram-канале ведомства. 

Юбилейный концерт группы «Руки вверх» начнется в 19:00 часов по местному времени. Коллектив во главе с солистом Сергеем Жуковым исполнит лучшие песни за 25-летнее существование группы.

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