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Депприроды ЯНАО проверит информацию о браконьерах-рыболовах

Депприроды ЯНАО проверит информацию о браконьерах-рыболовах
pxhere.com

Анонимный пользователь «ВКонтакте» ранее разместил публикацию о браконьерах, вылавливающих рыбу на реке Собь. Информацию проверит департамент природных ресурсов ЯНАО.

Согласно опубликованным сведениям, не менее десяти браконьеров собираются на реке в выходные дни. Они вылавливают рыбу в местах нереста, а приезжие, заявляет автор поста, опустошают ямы с крупным уловом, передает сайт «Красный север».

Департамент природы откликнулся на данное сообщение. Пользователю пообещали проверить информацию и наказать нарушителей в соответствии с законом. Многие комментаторы однако не поверили в истинность написанного, отметив, что никаких «подводных рыболовов» они не замечали.

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RusNewsToday24
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