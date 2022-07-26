Депприроды ЯНАО проверит информацию о браконьерах-рыболовах

Анонимный пользователь «ВКонтакте» ранее разместил публикацию о браконьерах, вылавливающих рыбу на реке Собь. Информацию проверит департамент природных ресурсов ЯНАО.
Согласно опубликованным сведениям, не менее десяти браконьеров собираются на реке в выходные дни. Они вылавливают рыбу в местах нереста, а приезжие, заявляет автор поста, опустошают ямы с крупным уловом, передает сайт «Красный север».
Департамент природы откликнулся на данное сообщение. Пользователю пообещали проверить информацию и наказать нарушителей в соответствии с законом. Многие комментаторы однако не поверили в истинность написанного, отметив, что никаких «подводных рыболовов» они не замечали.