Департамент образования ЯНАО определил лучших школьных учителей региона

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа определил финалистов конкурса на присуждение премий лучшим школьным учителям региона. Об этом сообщили в ведомстве.
Известно, что всего участие в заочном конкурсе приняли 54 педагога. Лучшими из них оказались 26 учителей. За заслуги в педагогической деятельности они получат гранты от губернатора округа по 100 000 рублей. Одним из требований к участникам было наличие собственных методических разработок, передает сайт «Красный север».
Сообщается, что больше всего финалистов оказалось в Ноябрьске и Новом Уренгое. Педагоги, занявшие первые четыре места, удостоятся награды от Министерства просвещения России. Ими стали учитель русского языка и литературы школы № 6 Ноябрьска Наталья Круглая, преподаватель английского языка Мужевской школы Айсылу Яхина, учитель начальных классов школы № 2 Ноябрьска Оксана Ладани, а также учитель русского языка и литературы школы № 9 Ноябрьска Елена Радюкова.