Департамент образования ЯНАО определил лучших школьных учителей региона

Известно, что всего участие в заочном конкурсе приняли 54 педагога. Лучшими из них оказались 26 учителей. За заслуги в педагогической деятельности они получат гранты от губернатора округа по 100 000 рублей. Одним из требований к участникам было наличие собственных методических разработок, передает сайт «Красный север».