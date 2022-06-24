Дениз Ричардс завела аккаунт на OnlyFans после того, как на платформе зарегистрировалась ее дочь

Дениз Ричардс

Дениз Ричардс решила поддержать свою старшую дочь Сэм, которая ранее зарегистрировалась на платформе OnlyFans (ресурс специализируется на откровенном контенте), и завела там собственный аккаунт.

Актриса опубликовала в инстаграме* видео, на котором запечатлена в белом платье со спущенными лямками, и поделилась ссылкой на свой аккаунт на Only Fans.

Готово… поехали, — написала Ричардс под постом.



Дениз Ричардс

Ранее в сети обсуждали решение старшей дочери Ричардс от актера Чарли Шина зарегистрироваться на платформе. Идея Сэм, которая ранее начала модельную карьеру, не понравилась ее отцу. Чарли Шин заявил журналистам, что не мог это контролировать, поскольку дочь живет с матерью.

Сама Ричардс заявила, что это личное решение дочери, а она может только поддержать ее. Сэм 18 лет, и это решение не было основано на том, в чьем доме она живет. Все, что я могу сделать как мать, это направлять ее и доверять ее суждениям, но она сама делает выбор. После того, как Сэм зарегистрировалась на платформе, которая пользуется большой популярностью у вебкам-моделей, подписчики спросили ее в комментариях, хорошая ли у нее фигура для того, чтобы этим заниматься. Сэм ответила критикам, что “все тела прекрасны”.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией