Денис Пушилин не стал делать заявление об эвакуации мужчин из ДНР

Мужчин во время обострения ситуации не будут эвакуировать из ДНР. Соответствующее заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

Он заявил, что это сделано для безопасности как можно большего числа граждан. При этом эвакуируют в большинстве случаев женщин и детей. По словам главы ДНР, к сожалению, обстановка на территории Донбасса идет к вооруженному конфликту. Пушилин также заявил, что ситуация оценивается как критическая. По его мнению, Украина способна начать полномасштабное вторжение в любое время.

В ЛНР в четверг, 17 февраля сообщили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась. Соответствующие сведения поступили и из ДНР. Там подчеркнули, что Вооруженные силы Украины 15 раз в течение дня нарушили «режим тишины». В пятницу, 17 февраля Пушилин заявил о готовности украинских войск перейти в наступление.

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