День военного связиста: спецкор показал, как работают российские бойцы в ходе спецоперации на Украине

День военного связиста – это праздник всех тех, кто имеет отношение к войскам или подразделениям связи в российской армии, он отмечается по всей стране 20 октября. В 2022 году Войска связи активно участвуют в специальной военной операции на территории Украины, обеспечивая бесперебойное взаимодействие между подразделениями.