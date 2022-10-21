День военного связиста: спецкор показал, как работают российские бойцы в ходе спецоперации на Украине

День военного связиста – это праздник всех тех, кто имеет отношение к войскам или подразделениям связи в российской армии, он отмечается по всей стране 20 октября. В 2022 году Войска связи активно участвуют в специальной военной операции на территории Украины, обеспечивая бесперебойное взаимодействие между подразделениями.
Передачу новостей между военными подразделениями практиковали со времен Северной войны. Но отдельные подразделения войск связи появились лишь в середине XIX века. Основу в развитие военной связи положила первая телеграфная рота, учрежденная при Петербургско-Московской железной дороге в сентябре 1851 года.
Со временем подразделения развивались, в них внедряли новые технологии. Так, во время Русско-японской войны 1904–1905 годов в армии уже применялись проводной телеграф, радиотелеграф и телефон.
Огромную роль войска связи играли во время Великой Отечественной войны, обеспечивая бесперебойное взаимодействие между разными частями сил. Около 300 бойцов этого подразделения удостоились звания «Герой СССР».
В настоящее время у войск связи имеются самые современные средства. В ходе СВО военнослужащие помогают наладить взаимодействия бойцов, с каждым днем приближая победу. С самого начала спецоперации военнослужащие-связисты работают на всех направлениях и участках фронта. Наличие связи – важная часть армейского механизма, обеспечивающая успешное выполнение задач, взаимодействие подразделений и оперативное реагирование.
На Николаево-Криворожском направлении подразделения связи ВДВ профессионально выполняют свои задачи, обеспечивая управление подразделениями и координацию их действий. Связисты оснащены мобильными высоконадежными станциями и всей необходимой аппаратурой, способной обеспечить связь с любым родом войск в любых погодных условиях.
«Мобильный комплект спутниковой связи предназначен для обеспечения телефонной и видеосвязи, передачи данных и электронных писем. Данный комплект обеспечивает управление дивизией и связь с вышестоящим командованием», – поделился военнослужащий взвода связи Андрей.
Рискуя жизнью, военные связисты подразделений Воздушно-десантных войск несут круглосуточное боевое дежурство на узлах связи, пунктах управления и командных пунктах, организуя взаимодействие групп спецназа, мотострелковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений и авиации между собой и с органами управления.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.