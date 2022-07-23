День рождения. Клаву Коку поздравляет лидер группы “Руки Вверх!” Сергей Жуков

Клава Кока и Сергей Жуков

Сегодня день рождения у Клавы Коки. Одной из самых популярных певиц в российском шоу-бизнесе исполняется 26 лет.

Именинницу поздравляет лидер группы “Руки Вверх!” Сергей Жуков:

Дорогая Клава! Я знаю, что ты знаешь, что ты — умница! Умница и трудяга! Столько времени проводить на гастролях, в перелетах, спать по три часа, без устали пилить контент и всегда оставаться бодрой и веселой — это непросто. Когда-то я и сам начинал так же. Поэтому я точно знаю, что успех приходит именно к таким, кто всегда верит в себя, никогда не ленится и не унывает. Ты уже многого достигла, но еще больше впереди! У тебя все получится! С днем рождения, Клава! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)



И Клава не сомневается в своих силах: