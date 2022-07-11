День рождения. Екатерину Вилкову поздравляет Алена Ахмадуллина

Алена Ахмадуллина и Екатерина Вилкова

Сегодня день рождения у Екатерины Вилковой. Российской актрисе театра и кино исполняется 38 лет.

Возраст и годы — явление неизбежное, и пытаться ухватиться за свои 16 лет бессмысленно. Мне кажется, что нужно кайфовать в том возрасте, в котором ты есть. И надо уметь посмеяться над возрастом, иначе он посмеется над тобой.

— сказала в одном из своих интервью Екатерина Вилкова.

С днем рождения Екатерину поздравляет дизайнер Алена Ахмадуллина:

Дорогая Катя, с днем рождения! Восхищаюсь твоей красотой и талантом в сочетании с теплотой и искренностью! Желаю тебе, чтобы твоя жизнь была гармоничной и наполненной во всех сферах!



Екатерина Вилкова