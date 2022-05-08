День перешагивания через ступеньку, день Coca-Cola: какие праздники отмечают 8 мая

Так, именно 8 мая принято отмечать день перешагивания через ступеньку. Поклонники подобной темы стараются развлекаться себя в этот день. Кроме того, 8 мая признано днем напитка Coca Cola. Компания впервые выпустила свою продукцию 136 лет назад. Теперь напиток является одним из самых популярных в мире.