День перешагивания через ступеньку, день Coca-Cola: какие праздники отмечают 8 мая

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Шуточные праздники активно отмечаются во всем мире. Некоторые из них празднуются 8 мая.
Так, именно 8 мая принято отмечать день перешагивания через ступеньку. Поклонники подобной темы стараются развлекаться себя в этот день. Кроме того, 8 мая признано днем напитка Coca Cola. Компания впервые выпустила свою продукцию 136 лет назад. Теперь напиток является одним из самых популярных в мире.
В Южной Корее отмечают день родителей, а вот в Бельгии проходит традиционный фестиваль котов. В России же празднуется день сотрудника уголовного розыска, передает «Царьград».
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