Демна Гвасалия рассказал, почему не может вернуться в Грузию: “Люди угрожают убить меня, если я вернусь”

Демна Гвасалия

Демна Гвасалия, креативный директор Balenciaga, дал интервью изданию NYT Style Magazine, в котором рассказал о творчестве, своем отношении к ситуации в мире, побеге его семьи из Сухума и о том, почему он не может вернуться в Грузию.



Демна Гвасалия

В марте этого года, через 10 дней после начала военной спецоперации РФ на Украине, состоялся осенний показ коллекции Balenciaga неподалеку от Парижа. Хотя шоу изначально задумывалось как протест против климатических изменений, оно стало аллегорией ситуации, в которой оказались жители Украины, вынужденные покинуть свою страну. Он отметил, что ситуация на Украине вызвала у него боль от травмы прошлого: в 1993 году то же самое произошло в его родной стране, и он “навсегда стал беженцем”. Это то, что остается в тебе. Страх, отчаяние, осознание того, что ты никому не нужен, — говорил тогда Демна, который больше не использует свою фамилию Гвасалия в профессиональной деятельности, чтобы отделить свое личное “я” от профессиональной деятельности.

В интервью он снова вспомнил тот показ. Вот почему мода никогда не имела для меня большого значения. Я люблю этим заниматься, но, если честно, мне все равно. Я видел вещи, из-за которых мода кажется неуместной. Когда в 1991 году на его родине вспыхнул этнический конфликт, Демне было 11 лет. Когда войска Абхазии пришли в его родной город Сухум, его родители вместе с ним и его младшим братом, а также еще несколькими родственниками, были вынуждены бежать. Сначала они ехали на машине в сторону Тбилиси, потом им пришлось идти пешком. Их путь занял три недели.

Демна вспоминает, что до этого случая был “добродушным мальчиком”, который устраивал для своей семьи музыкальные шоу и рисовал участниц конкурса “Мисс Вселенная”, а после мог думать только о “чеченском галстуке” (разновидность пытки, при которой разрезают горло и вытаскивают из него язык на манер галстука). Демна рассказал, как однажды ночью он услышал слова своего отца, что, если их возьмут в заложники, он скорее убьет себя и своих сыновей, чем позволит подвергнуть их пыткам. После этого он начал бояться своего отца, хотя и знал, что он так никогда бы не сделал.

Его семье удалось благополучно прибыть в Тбилиси, и самым ярким воспоминанием об этом времени, по словам Демны, стал сон в кровати.

О Грузии Демна вспоминает с тоской — вернуться туда он не может, поскольку является геем. Я не могу вернуться в Грузию, потому что люди угрожают убить меня, если я вернусь. Мой собственный дядя — один из них, — говорит Демна. Он рассказал, как дядя запретил ему видеться с соседским мальчиком, как-то застав их вдвоем.

Демна вспомнил и о своем первом опыте отношений с мужчиной, который, по его словам, “научил любить его, но не научил любить себя”. Первый мужчина появился у него в 25 лет, хотя своим родителям он открылся только в 32 года. Он общался с людьми, которые хотя и знали правду о нем, но им было все равно. Выросший в стране, где я не мог сказать, что я гей, я всегда старался выглядеть крутым парнем, который может выжить в тех районах, где я жил. Но внутри я этого не чувствовал. Его личная жизнь в конце концов сложилась — в 2016 году он познакомился в интернете со своим мужем, композитором и музыкантом Лоиком Гомесом, в 2017 году они поженились. Сегодня Демна живет в доме под Цюрихом, который оформлен в нейтральных бежевых тонах, которые не мешают творчеству. Вместе с ним также живут его муж и мама.

Несмотря на успешную карьеру, он часто сталкивается с критикой. Один журналист назвал его работу в Vetements “одеждой сломленного поколения”, а другой заявил, что он продал пару “порванных и грязных” кроссовок Balenciaga за 1 850 долларов — “едва пригодную для носки обувь, которая стоит больше, чем месячная арендная плата у некоторых людей”. Такая реакция на его творчество Демну очень удивила.

Роскошь Демна не любит — ему не нравится, что “роскошь предназначена для того, чтобы продемонстрировать богатство”.

Я лучше буду носить сумку, которая не делает меня похожей на редкую буржуазную стерву, которая может себе это позволить. Несмотря на славу и успешную карьеру, Демна продолжает страдать от комплексов и внутренних проблем, которые обсуждает со своим психологом. Он признается, что у него “большие проблемы с отражением в зеркале”, из-за чего он фотографируется в черной маске на лице.



Демна Гвасалия и Ким Кардашьян на Met Gala

В материале также описано его знакомство с актрисой Николь Кидман, которая на его шоу впервые вышла на подиум в качестве модели (потом ее раскритиковали в сети из-за походки). Демна опасался, что он скажет Николь “что-нибудь не то”. Однако знакомство прошло успешно: Николь положила свою руку на сердце Демны, а тот опустил сверху свою ладонь. Они молча смотрели друг на друга около двух минут, поскольку Николь Кидман всегда так общается.