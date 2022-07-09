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Деми Мур снялась в рекламной кампании коллекции купальников Andie

Деми Мур снялась в рекламной кампании коллекции купальников Andie

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Экстерьер





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Деми Мур

Деми Мур стала героиней рекламной кампании новой линейки купальников бренда Andie, базирующегося в Лос-Анджелесе. Голливудская актриса не только выступила в качестве модели, но и приняла непосредственное участие в разработке коллекции.

Деми Мур

Деми Мур

Деми Мур

Я испытывала огромную радость, создавая эту коллекцию. Надеюсь, она понравится женщинам во всем мире так же сильно, как и мне.

Для звезды, которой в ноябре прошлого года исполнилось 59 лет, это первый подобный опыт. По словам Деми, при создании фасонов она ориентировалась как на своих сверстниц, так и на более молодых девушек возраста ее дочерей (около 30 лет).

Деми Мур

Деми Мур

Деми Мур

Деми Мур

Деми Мур

Деми Мур

В коллекцию Demi Moore x Andie вошли 10 моделей купальников. Размеры варьируются от XS до 3XL. Все ткани содержат часть переработанных материалов.


PetelinaОльга Петелина


Фото
Соцсети


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