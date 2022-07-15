Деми Мур поделилась новыми кадрами со съемок рекламной кампании купальников

Деми Мур

В сети появилась вторая часть рекламной кампании бренда Andie Swim, звездой которой стала Деми Мур. Актриса не только выступила в качестве модели, но и приняла участие в разработке бикини и купальников. В личном инстаграме* Деми также показала поклонникам несколько кадров с бэкстейджа, добавив, что съемочный процесс ей невероятно понравился.

Деми Мур

Перед камерой вместе с Мур позировал и ее питомец Пилаф. С собакой актриса практически не расстается: вместе с Пилафом Деми ходила и на теннисный матч, и даже в Лувр на днях. Последнее, правда, вызвало осуждение среди ее подписчиков.

Грустно, когда знаменитости злоупотребляют своей славой и берут своих питомцев туда, куда нам, простым людям, их проводить запрещено. В Лувре действует политика запрета на допуск домашних животных, за исключением собак-поводырей. Но Деми Мур виднее,

— написал пользователь @james_wm_abbey.

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