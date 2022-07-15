Дело по иску Twitter Inc против Илона Маска на сумму $44 миллиарда будет рассмотрено уже 19 июля

Первое заседания суда США по делу, которое журналисты назвали «Маск должен выполнить условия сделки и купить Twitter», состоится уже 19 июля. В Twitter стараются максимально ускорить этот процесс.





Судья, рассматривающий судебный иск Twitter против Илона Маска на сумму $44 млрд, известна тем, что ни в одном из дел не занимала сторону участника сделки, которая хотела из неё выйти без серьёзных оснований.

Кэтлин Маккормик в прошлом году заняла должность канцлера или главного судьи Канцлерского суда, став первой женщиной на этом посту. В среду ей поручили подать иск в Twitter, который направлен на то, чтобы заставить Маска завершить сделку по платформе социальных сетей, которая обещает стать одним из крупнейших юридических разборок за последние годы.

«У нее уже есть послужной список того, что она не мирится с худшим поведением, которое мы наблюдаем в этих областях, когда люди хотят выйти из сделки» – сказал Адам Бадави, профессор права

Маккормик уже начала знакомиться с делом и собирается провести его первое слушание уже 19 июля. Именно тогда суд рассмотрит просьбу Twitter об ускорении рассмотрения дела и проведении большого четырехдневного судебного разбирательства в сентябре.

Напомним, что после нескольких недель конфронтационных твитов, предполагающих, что Twitter скрывает истинное количество поддельных учетных записей, Маск заявил, что прекращает приобретение акций Twitter по цене $54,20 за штуку на сумму $44 млрд. В ответ представители социальной сети подали в суд.