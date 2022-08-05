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Делегация России в ООН призвала Вашингтон вернуть свое ядерное оружие на территорию США

Делегация России в ООН призвала Вашингтон вернуть свое ядерное оружие на территорию США
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Инфраструктура ядерного оружия США в Европе должна быть ликвидирована и вернуться на свои территории. Об этом заявил замглавы делегации РФ в ООН Андрей Белоусов.

Такое заявление он сделал на обзорной конференции ДНЯО. Он также призвал НАТО прекратить совместные ядерные миссии с США.

«Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий», — сказал Белоусов.

Ранее подобное заявление делал глава делегации Китая на обзорной конференции ДНЯО Фу Цун. По его словам, США должны прекратить размещать свое ядерное оружие в Европе и других регионах мира.

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