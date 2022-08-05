Делегация России в ООН опровергла информацию о режиме повышенной боеготовности ядерных сил

Дипломат добавил, что это подразумевает усиление бдительности, а не повышение боевой готовности стратегических сил. При этом Белоусов в очередной раз напомнил, что сложившаяся сегодня ситуация на Украине не попадает под доктрину РФ о применении ядерного оружия.