Делегация России в ООН опровергла информацию о режиме повышенной боеготовности ядерных сил

Сообщения о переводе ядерных сил РФ в режим повышенной боеготовности не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил замглавы российской делегации ООН Андрей Белоусов во время выступления на Обзорной конференции ДНЯО.
«Президент России (Владимир Путин) приказал временно перевести силы сдерживания на особой режим дежурства, что означает переход смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом», — пояснил Белоусов.
Дипломат добавил, что это подразумевает усиление бдительности, а не повышение боевой готовности стратегических сил. При этом Белоусов в очередной раз напомнил, что сложившаяся сегодня ситуация на Украине не попадает под доктрину РФ о применении ядерного оружия.