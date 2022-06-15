Делегация из Калмыкии угощала гостей ПМЭФ-2022 кумысом и дарила всем желающим чай джамба

Стенд Республики Калмыкия порадовал гостей Петербургского международного экономического форума — 2022 национальным творчеством и культурой.
Посетители форума послушали композиции на калмыцком языке и народных инструментах. Гости смогли попробовать традиционный кумыс и калмыцкий чай джамба с молоком и солью, а также взять его себе в подарок.
«Все новое — это давно забытое старое, правильно? Песни о любви, о государстве, об обществе, народе, счастье», — рассказал народный джангарчи Владимир Каруев корреспонденту издания Невские Новости, которое входит в Медиагруппу «Патриот».
Главное экономическое мероприятие страны открыло свои двери для участников 15 июня в Санкт-Петербурге. Регистрацию на форум прошли представители более 140 стран.