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Делегация из Калмыкии угощала гостей ПМЭФ-2022 кумысом и дарила всем желающим чай джамба

Делегация из Калмыкии угощала гостей ПМЭФ-2022 кумысом и дарила всем желающим чай джамба
Невские Новости/ПМЭФ-2022

Стенд Республики Калмыкия порадовал гостей Петербургского международного экономического форума — 2022 национальным творчеством и культурой.

Посетители форума послушали композиции на калмыцком языке и народных инструментах. Гости смогли попробовать традиционный кумыс и калмыцкий чай джамба с молоком и солью, а также взять его себе в подарок.

«Все новое — это давно забытое старое, правильно? Песни о любви, о государстве, об обществе, народе, счастье», — рассказал народный джангарчи Владимир Каруев корреспонденту издания Невские Новости, которое входит в Медиагруппу «Патриот».

Главное экономическое мероприятие страны открыло свои двери для участников 15 июня в Санкт-Петербурге. Регистрацию на форум прошли представители более 140 стран.

калмыкия пмэф-2022 санкт-петербург форум
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