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    Делегации ОП России отказали в участии на совещании в рамках ОБСЕ без объяснения причин

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Делегации ОП России отказали в участии на совещании в рамках ОБСЕ без объяснения причин

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    globallookpress/Celestino Arce

    Делегацию Общественной Палаты РФ не допустили к участию в дополнительном совещании на площадке ОБСЕ. Причины соответствующего решения объяснены не были, говорится в заявлении ОП.

    Мероприятие должно было пройти в Вене 16-17 мая. По данным ОП, все документы были поданы в соответствии с требованиями. Члены делегации также получили официальное подтверждение об участии, однако накануне совещания в допуске было отказано, передает РИА Новости.

    «Представители ОП РФ планировали поделиться с зарубежными коллегами опытом российских НПО в сфере местного самоуправления, свободы слова и мирных собраний, рассказать о лучших практиках развития демократических институтов в нашей стране. Однако к разговору о демократии россиян предпочли не допустить», — говорится в заявлении.

    Запросы разъяснить причины отказа были проигнорированы. По данным ОП, этот шаг можно расценивать как политизацию участия российских НКО в гуманитарных мероприятиях ОБСЕ.

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