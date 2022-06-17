«Делали все, что могли»: Путин указал на попытки РФ наладить отношения с Украиной

Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2022, отметил, что Россия пыталась создать условия для благоприятных отношений с Украиной.
«Мы делали все, что могли. <…> Никогда не лезли туда, а там целенаправленно создавались условия для защиты денег, украденных у украинцев», — высказался российский лидер.
Он заверил, что российская сторона приложила все усилия, чтобы избежать конфликта между РФ и Украиной. Последняя же выдвигала требования об увеличении экономической поддержки на предложения о сотрудничестве.