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Дегтярев: метро в Хабаровске не будут строить из-за его дороговизны

Дегтярев: метро в Хабаровске не будут строить из-за его дороговизны
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Метро в Хабаровске строить не будут из-за его дороговизны, даже когда город станет миллионником. Об этом заявил на ПМЭФ губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Хабаровск, как отметил глава региона, будет миллионником к 2031 году. Однако и после этого метро правительство региона не будет строить.

«Нам это не надо. Очень дорого», — указал он.

Дегтярев при этом отметил, что в городе будут строиться широкие дороги,  развязки и линии рельсового транспорта. Он заявил, что в Хабаровском крае порядок — город развивается.

Население Хабаровска, по словам губернатора, к 2030 году должно вырасти до миллиона человек. Такую задачу он поставил краевому правительству в декабре прошлого года.

Дегтярев метро хабаровск
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