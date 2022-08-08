Дефицит лицензий на Microsoft Office возник в России из-за прекращения поставок

Microsoft ранее приостановил поставки лицензий в Россию, из-за чего теперь граждане не могут приобрести ни программы подписок, ни «коробочные» варианты. Об этом узнал корреспондент «Известий».
Журналист обратился в несколько магазинов, где его везде встретил один ответ — лицензии не поставляются и когда будут новые неизвестно. Так, не удалось найти программы подписок в Softline, «Технопарке», «М.Видео-Эльдорадо» и даже у официального партнера Microsoft, AllSoft.
«В перспективе мы планируем расширить ассортимент цифровыми версиями офисов от других партнеров. Коробочные решения Оffice от Microsoft можно еще найти в отдельных магазинах», — заявила представитель «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.
Стоимость «коробочных решений» однако начинается от 25 тысяч рублей. На официальном сайте компании приобрести лицензию можно было на 10 тысяч рублей дешевле.