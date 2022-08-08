Дефицит лицензий на Microsoft Office возник в России из-за прекращения поставок

Журналист обратился в несколько магазинов, где его везде встретил один ответ — лицензии не поставляются и когда будут новые неизвестно. Так, не удалось найти программы подписок в Softline, «Технопарке», «М.Видео-Эльдорадо» и даже у официального партнера Microsoft, AllSoft.