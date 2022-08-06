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Defense News: ВВС США приостановили эксплуатацию F-35 из-за проблем с креслами

Defense News: ВВС США приостановили эксплуатацию F-35 из-за проблем с креслами
globallookpress. Staff Sgt. Codie Trimble

Командование ВВС США временно приостановило эксплуатацию истребителей F-35 Lightning II из-за проблем с креслами. Об этом сообщает издание Defense News.

По данным журналистов, Пентагону пришлось провести полную инженерную проверку, чтобы разобраться в ситуации. Основной проблемой стало то, что картридж с магниевым порошком, находящийся в пиромеханизме самолета, воспламенялся во время катапультирования летчика.

«Специалисты по обслуживанию проверили некоторое количество других самолетов, чтобы выяснить было ли это единичным случаем», — говорится в статье.

Американские специалисты пришли к выводу, что в скором времени истребители можно вернуть в строй, так как дефект имелся только в одном F-35.

F-35 истребители США
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