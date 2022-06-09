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Defense News: НАТО опасается утечки секретных технологий о западном оружии с Украины в Россию

Defense News: НАТО опасается утечки секретных технологий о западном оружии с Украины в Россию
U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Страны Североатлантического альянса всерьез опасаются утечки информации о западном оружии в Россию из-за поставок техники на Украину. Об этом говорится в материале американского издания Defense News.

Дело в том, что запасы советского вооружения, которое ранее передавали Киеву европейские страны, стали истощаться. ВСУ нуждаются в иностранном оружии с большой мощностью и дальностью стрельбы, рассказал порталу анонимно представитель британского минобороны.

Однако российские военные активно захватывают трофеи в ходе освобождения новых населенных пунктов. Западные военные боятся, что именно трофеи дадут ВС РФ ключ к пониманию, как работает та или иная иностранная боевая техника.

Вооружение вс рф НАТО Украина
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