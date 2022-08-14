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Defence24: страны НАТО с помощью мин пытаются блокировать Калининград и Балтийск

Defence24: страны НАТО с помощью мин пытаются блокировать Калининград и Балтийск
wikipedia.org / Aulo Aasmaa / CC BY 3.0

Финские сухопутные войска отработали минирование Балтийского моря во время натовских учений. Об этом сообщает польское издание Defence24.

По данным журналистов, западные военнослужащие устанавливали в акватории подводные мины Blocker для того, чтобы заблокировать Балтийск и Калининград, отрезав их от выхода в море.

Также авторы статьи напомнили, что на днях глава минобороны Эстонии предложил Финляндии объединить усилия и превратить Балтику во «внутренний бассейн» НАТО. Для этого необходимо полностью отрезать от него Россию.

калининград мины НАТО Россия финляндия
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