Defence24: Польша закупает у Франции понтоны PFM для танков из-за ситуации на Украине

Одна платформа PFM позволяет навести переправу через водное или иное препятствие длинной в 100 метров. Понтон также может помочь перебросить груз весом в 700 тонн. Это особо важный параметр в свете того, что польские власти планируют закупить у США тяжелые танки M1A2 SEP v.3 Abrams. Вынести вес этого танка под силу далеко не каждой дороге или мосту в Восточной Европе.