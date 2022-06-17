Defence24: Польша закупает у Франции понтоны PFM для танков из-за ситуации на Украине

Высокая эффективность, проявленная российскими инженерными войсками на Украине, была учтена в польском генштабе. Варшава согласилась на покупку французских понтонов PFM для массовой переправы бронетехники.
О заключении сделки на сумму в 331 миллион долларов сообщило издание Defence24. Польша задумалась о необходимости переоснащения инженерных войск и замены устаревших понтонных переправ, сделанных на базе ПП-64, на современные на фоне последних событий на Украине.
Одна платформа PFM позволяет навести переправу через водное или иное препятствие длинной в 100 метров. Понтон также может помочь перебросить груз весом в 700 тонн. Это особо важный параметр в свете того, что польские власти планируют закупить у США тяжелые танки M1A2 SEP v.3 Abrams. Вынести вес этого танка под силу далеко не каждой дороге или мосту в Восточной Европе.
Ранее политолог Андрей Суздальцев заподозрил Польшу в подготовке к конфликту с Россией, ради чего она и занялась укреплением армии, передает RT.