Defence News: Рига надеется приобрести РСЗО HIMARS с софинансированием Вашингтона

В Риге рассчитывают приобрести американские РСЗО HIMARS и надеются, что Вашингтон софинансирует поставки. Об этом заявили в минобороны Латвии, уточнив, что уже направили в США соответствующий запрос, сообщает Defence News.
«Это совместный проект с балтийскими государствами, и минобороны рассчитывает на его поддержку и финансирование со стороны США», — добавили в военном ведомстве.
Источник не уточнил, на какое количество HIMARS рассчитывает Латвия, добавив, что Рига также намерена приобрести системы береговой обороны.
Ранее СМИ рассказали, что соседняя Литва закупила 18 155-миллиметровых самоходных гаубиц PzH2000, а также готовится заключить контракт на поставку французских гаубиц CAESAR.