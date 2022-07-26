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Defence News: Рига надеется приобрести РСЗО HIMARS с софинансированием Вашингтона

Defence News: Рига надеется приобрести РСЗО HIMARS с софинансированием Вашингтона
AFLO/Global Look Press

В Риге рассчитывают приобрести американские РСЗО HIMARS и надеются, что Вашингтон софинансирует поставки. Об этом заявили в минобороны Латвии, уточнив, что уже направили в США соответствующий запрос, сообщает Defence News.

«Это совместный проект с балтийскими государствами, и минобороны рассчитывает на его поддержку и финансирование со стороны США», — добавили в военном ведомстве.

Источник не уточнил, на какое количество HIMARS рассчитывает Латвия, добавив, что Рига также намерена приобрести системы береговой обороны.

Ранее СМИ рассказали, что соседняя Литва закупила 18 155-миллиметровых самоходных гаубиц PzH2000, а также готовится заключить контракт на поставку французских гаубиц CAESAR.

himars Вооружение Латвия НАТО Прибалтика
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