Дедушка Камилы Валиевой подтвердил, что принимает триметазидин

Дедушка фигуристки Камилы Валиевой записал видеообращение. Мужчина подтвердил, что действительно употреблял препарат для сердца, следы которого обнаружили в допинг-пробе россиянки.

О записи ролика сообщает издание New York Times. В кадре дедушка Валиевой сидит в машине и демонстрирует упаковку триметазидина. По словам мужчины, он принимает этот препарат, когда чувствует недомогание.

В суде также выступала мать спортсменки Алсу Валиева. Женщина подтвердила, что фигуристка для улучшения работы сердца принимает гипоксен. Мама спортсменки обратила внимание, что дедушка сопровождал Камилу на тренировки, передает телеканал RT.

Согласно одной из версий о причине положительной допинг-пробы спортсменки, препарат попал в ее организм с продуктом, который употреблял в пищу ее дедушка. Об этом заявил глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд.

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