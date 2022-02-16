Дедушка Камилы Валиевой подтвердил, что принимает триметазидин

Дедушка Камилы Валиевой подтвердил, что принимает триметазидин Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Дедушка фигуристки Камилы Валиевой записал видеообращение. Мужчина подтвердил, что действительно употреблял препарат для сердца, следы которого обнаружили в допинг-пробе россиянки.

О записи ролика сообщает издание New York Times. В кадре дедушка Валиевой сидит в машине и демонстрирует упаковку триметазидина. По словам мужчины, он принимает этот препарат, когда чувствует недомогание.

В суде также выступала мать спортсменки Алсу Валиева. Женщина подтвердила, что фигуристка для улучшения работы сердца принимает гипоксен. Мама спортсменки обратила внимание, что дедушка сопровождал Камилу на тренировки, передает телеканал RT.

Согласно одной из версий о причине положительной допинг-пробы спортсменки, препарат попал в ее организм с продуктом, который употреблял в пищу ее дедушка. Об этом заявил глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд.

 
загрузка...
 
валиева допинг фигурное катание
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru