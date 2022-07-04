Дебют бывшей девушки Канье Уэста в Vogue, буллинг и Брэд Питт: лучшие обложки месяца

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Кристина Агилера/Брэд Питт

Обсуждаем яркие и знаковые обложки месяца. В новой подборке редактора моды Нади Бесчетниковой — дебют экс-девушки Канье Уэста Джулии Фокс в Vogue и Кристина Агилера, которая, кажется, пыталась повторить ее фирменный макияж глаз, новые технологии, меняющие моду, и, конечно же, Брэд Питт.

1.Tatler

На обложке уже августовского номера издания появилась Никола Пельтц Бекхэм — поводом сделать ее героиней стала не только свадьба с сыном Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклином, но и успешно развивающаяся карьера дочери миллиардера. Сейчас Никола, которая уже пробовала себя в качестве актрисы, готовится к режиссерскому дебюту. Никола выступит сценаристом, сорежиссером и продюсером инди-драмы “Лола Джеймс” о девушке, которая пытается вытащить своего младшего брата Арло из их токсичной семьи.

Никола Пельтц Бекхэм

2.GQ

Одной из самых обсуждаемых обложек месяца стало фото Брэда Питта в GQ, сделанное Елизаветой Породиной. На фотосессии Питт также примерил на себя образ Офелии и намекнул на то, что готов завершить актерскую карьеру, так как он уже “на последнем издыхании”.

Брэд Питт

3.Vogue (Италия)

Не осталась незамеченной и еще одна работа Елизаветы Породиной — фотограф с российскими корнями сняла “икону поколения” Зендаю для итальянского Vogue (съемки для этого издания считаются одними из самых престижных в мире моды). Вдохновение для съемки черпали в образе знаменитой танцовщицы начала XX века Жозефины Бейкер.

Зендая

4.Harper’s Bazaar

В июле вьетнамский Harper’s Bazaar отмечает свое 11-летие. В честь этого события выпустили сразу несколько обложек. На одной из них появилась и певица Кристина Агилера, которую там назвали “голосом поколения”. Агилера рассказала в интервью о своем возвращении к латиноамериканской музыке, а также о своих планах на актерскую карьеру. На титульном фото Кристина позирует с насыщенным макияжем глаз (такую толстую подводку мы в последнее время видели только на Джулии Фокс) и в крупных серьгах Schiaparelli. На фото внутри журнала певица предстала и в образе жгучей брюнетки.

Кристина Агилера

5.Vogue (Чехословакия)

На обложке нового номера Vogue Czechoslovakia (журнал выходит на две страны, поэтому в названии решили их снова объединить) появилась бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс. Это первая обложка Джулии для Vogue. Отношения с рэпером продлились недолго, но за это время Джулия успела стать героиней модных хроник, так что дебют в главном модном издании вполне логичен.

Джулия Фокс

6.Cosmopolitan

Индустрия моды давно ищет точки соприкосновения с миром новых технологий: пример тому виртуальная одежда, NFT и бренды в метавселенной. А теперь обложку для глянца создал искусственный интеллект — это первый такой случай в истории. Нейросеть DALL-E 2 нарисовала эту обложку по вводным ключевым словам всего за 20 секунд.

Cosmopolitan

7.CR Fashion Book

Еще одним примером такого союза моды и новых технологий стала обложка китайского выпуска CR Fashion Book, которая вызвала противоречивые отзывы. Редакция “воскресила” Мэрилин Монро, обработав сотни фотографий кинодивы, так что она смогла “позировать” для фотосессии в нарядах современных брендов.

Мэрилин Монро

8.Vogue (Нидерланды)

На обложке нового номера оказалась колоритная пара: нидерландская певица и участница “Евровидения-2013” Анук и ее жених, спортсмен Доминик Шеммекес. Приурочена съемка к их помолвке — предложение Доминик сделал в июне на глазах у сорока тысяч зрителей во время выступления Анук на фестивале “Малиевельде”. Номер журнала объединен темой “Лето любви”, и Анук и Доминик весьма удачные амбассадоры того, что любовь преодолевает любые стереотипы. Анук старше Доминика на 19 лет (ей 47 лет, ему — 28), у нее пятеро детей от предыдущих отношений, а в 2016 году она родила дочь от Доминика. Кстати, о пышной свадьбе в этой паре мечтает именно жених.

Я хочу сыграть свадьбу по-крупному. Я думаю, это моя ганская кровь: хочу быть в окружении друзей и семьи в такой важный момент, хочу веселиться и праздновать,

— говорит Доминик в интервью Vogue.

Анук и Доминик Шеммекес

9.New York Magazine

Обложка журнала посвящена сложной и важной теме — подростковому буллингу в школах. Обложка, нарисованная американским художником и дизайнером KAWS, была вдохновлена ​​его же скульптурой “Отделенные”, посвященной теме социальной изоляции.

New York Magazine

10.Vogue (Греция)

“Цвет моря, неба, Греции” — так представили “синий” номер модного журнала. А еще этот оттенок успокаивает, что в турбулентном современном мире тоже явно не будет лишним.

Vogue (Греция)

Vogue (Греция)

Лучшая обложка в июле