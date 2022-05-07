ДДТ вслед за Курганом отменили концерты в Челябинске и Магнитогорске

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Певец Юрий Шевчук и группа ДДТ не выступит 13 мая в Челябинске, сообщили в кассах города. Также остановлена продажа билетов в Магнитогорске, где концерт запланирован на 15 мая.
На сайте рок-группы выступление в уральских городах стоит в разделе об анонсах, но при переходе на страницу появляется надпись «Сеанс не найден».
«Концерт ДДТ перенесен на февраль 2023 года. Организатор не назвал причины переноса», — пояснили URA.RU в кассе Челябинска.
Ранее организаторы концерта ДДТ в Кургане сообщили о переносе выступления с Ледового дворца им. Парышева на областную филармонию. Позднее концерт отменили. Аналогичная ситуация произошла в Тюмени в апреле.
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